Босния и Герцеговина — Кипр: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу Босния и Герцеговина — Кипр.

Ставка: победа сборной Боснии и Герцеговины с форой (-1.5) за 1.81.

Сборной Боснии и Герцеговины попалась достаточно удобная группа. Больше всего опасности представляют румыны и австрийцы. Первых боснийцы уже успели обыграть на выезде — 1:0. Не без везения, правда. Сегодня должно быть легче.

Румыны в Лиге наций дважды разгромили сборную Кипра (0:3 и 1:4). А ещё ей досталось от Косова (0:4 и 0:3). Киприоты расположились на 130-м месте в мировом рейтинге. Совсем низок уровень развития футбола в стране, слишком мало качественных игроков, и недостаточно хорош рисунок игры у команды.

Повышать качество футбола киприотов приехал греческий специалист Апостолос Манциоз. Однако всё, чего ему пока что удалось достичь — это победа над занимающей 210-е место в мировом рейтинге сборной Сан-Марино (2:0) на своём поле. Так себе достижение. Заключить пари на П1 с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Если сборные Румынии и Косова разгромили киприотов как дома, так и на выезде, то и у боснийцев вряд ли возникнут большие трудности при родных болельщиках. Должны победить разгромно или даже крупно. Важная победа над румынами даст сине-жёлтым прилив энергии и поможет вновь набрать три очка. Только в этот раз – более уверенно.