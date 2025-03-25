Россия — Замбия: стал известен самый вероятный счёт матча

Во вторник, 25 марта, сборная России в очередном товарищеском матче, который пройдёт в Москве на стадионе «Динамо», встретится с командой Замбии.

Игра начнётся в 20:00 мск. Посмотреть эту встречу в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Букмекеры видят сборную России явным фаворитом. Заключить пари лишь на победу команды Валерия Карпина можно за 1.20. Шансы Замбии оценили в 15.00, а ничья идёт за 6.30.

На то, что команды сообща забьют три гола или больше, можно поставить за 1.53. Заключить пари на тотал меньше 2.5 гола можно с котировкой 2.50.

Вероятность того, что забьют и Россия, и Замбия, оценили в 2.25.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу России (6.00). Победа подопечных Валерия Карпина 3:0 идёт за 6.70, на точный счёт 1:0 дают 7.90.