Россия — Замбия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на игру Россия — Замбия.

Ставка: Россия победит и не пропустит за 1.80.

Состав, который замбийцы привезли в Москву, немного расстроил. Главный тренер команды Авраам Грант (да-да, тот самый, который когда-то руководил «Челси») этот матч сыграет без футболистов топ-5 лиг. Из известных нам лиц выделяется Кингз Кангва, который три сезона провёл в Туле, а сейчас играет в Израиле.

Кстати, в этой стране выступают сразу шестеро замбийцев. Оно и понятно, отсылка к главному тренеру. Кроме того, есть игроки из чемпионатов Дании, Швейцарии, Саудовской Аравии и африканских лиг. Этот коллектив посерьёзнее Гренады даже в таком, не самом основном составе.

Впрочем, сборная России тоже должна предстать в другом составе в сравнении с первым матчем. Покинули расположение команды Артём Дзюба, Александр Солдатенков и Даниил Фомин. Ну и в целом состав наверняка будет преимущественно состоять из тех футболистов, которые не выходили с Гренадой.

Замбия — самый сильный из последних соперников сборной. Тем не менее мы вполне можем ожидать продолжения как победной, так и сухой серии. Класс россиян ощутимо выше, свои болельщики, привычный стадион — всё говорит за то, что будет победа, и, вероятно, сухая. А вот кучи голов ждать, наверное, не стоит. Соперник — хоть и африканская сборная, но довольно дисциплинированная, Авраам Грант привнёс эту черту.

Так что можно рассматривать и ТМ 2.5 гола. Однако более интересным всё же выглядит вариант с победой России без пропущенных мячей. Коэффициент пусть не самый высокий, но довольно приличный — 1.80.