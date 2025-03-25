Боливия — Уругвай: прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2026

На 25 марта запланирован матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Боливии и Уругвая. Игра пройдёт в Боливии. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Боливии предлагается с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 45% вероятности.

Победа сборной Уругвая оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч Боливия — Уругвай не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.