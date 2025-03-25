Боливия — Уругвай: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Боливия — Уругвай.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.20.

Если бы встреча проходила в Уругвае, не было бы никаких сомнений в том, кто одержит победу. Однако условия игры в Боливии становятся серьёзной преградой даже для самых сильных сборных мира. Небесно-голубые выиграли только две из пяти последних очных встреч на выезде. Дома подстёгиваемые желанием попасть на ЧМ «зелёные» победили в отборочном турнире перуанцев (2:0), венесуэльцев (4:0), колумбийцев (1:0). Также сыграли вничью с парагвайцами (2:2). Если обыграют уругвайцев, сенсацией это не станет.

На днях небесно-голубые на своём поле уступили сборной Аргентины (0:1). И это несмотря на то что не сыграли из-за травм Пауло Дибала и Лионель Месси. Уругвайцы нанесли в два раза меньше ударов и не создали ни одного по-настоящему голевого момента. Наверное, худшее выступление под руководством Марсело Бьелсы.

Не факт, что у подопечных Бьелсы получится победить сборную Боливии, но зацепиться за очки они всё же могут. «Зелёные» пропускают больше всех среди сборных Южной Америки – в среднем 2,3 мяча. У уругвайцев результативность отличная (выше только у аргентинцев и бразильцев). Настолько, что упущенные голевые моменты прощаются Дарвину Нуньесу.

Боливийцы только в одном матче отборочного турнира не смогли забить на своём поле — аргентинцам (0:3). Исходя из этого, вполне логично взять «обе забьют» за 1.90. Или проверить ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Только в 2 из 11 последних очных встреч соперники не смогли на двоих соорудить три гола и более. Последний вариант для ставки выглядит даже привлекательнее.