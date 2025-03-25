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Аргентина — Бразилия: стал известен фаворит матча

Аргентина — Бразилия: стал известен фаворит матча
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На 26 марта запланирован центральный матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Бразилии. Игра пройдёт на стадионе «Мас Монументаль» в столице Аргентины. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности.

Победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

В то же время аналитики уверены, что матч Аргентина — Бразилия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.

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