Англия — Латвия: прогноз и ставки на матч в Лондоне

На 24 марта запланирован матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Англии и Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.03, что составляет приблизительно 97% вероятности.

Победа сборной Латвии оценивается коэффициентом 65.0. Ничейный исход можно найти в линии за 20.0.

В то же время аналитики считают, что матч Англия — Латвия получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.90.