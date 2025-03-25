Россия — Замбия: прогноз на матч 25 марта

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Россия — Замбия.

Ставка: Россия победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.16.

Обыграть африканцев будет не так легко, как сборную Гренады. Возглавляет национальную команду Замбии опытный Авраам Грант, которого многие помнят по работе в «Челси» и «Вест Хэме». Израильский специалист значительно улучшил качество футбола африканской сборной. От статуса аутсайдера она не избавилась, но стала опаснее.

Главное оружие «медных пуль» — здорово функционирующая оборона. Ни в 1 из 12 последних матчей (две технические победы над Мозамбиком в счёт не берём) сборная Замбии не пропустила больше двух мячей. Даже навязала борьбу Марокко (1:2) и победила Кот-д'Ивуар (1:0).

Не стоит недооценивать сборную Замбии. Она способна доставить хлопот. Впрочем, наиболее опасны «медные пули» на своей территории. Однако и в Москве сборной России могут доставить проблемы. Хотя с трудом верится, что зацепятся хотя бы за ничью. Подопечные Карпина выиграли семь предыдущих матчей с общим счётом 39:0. Вполне вероятно, не пропустят и в этот раз, но забить больше трёх голов вряд ли выйдет.