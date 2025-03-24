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Англия — Латвия: прогноз Александра Елагина на матч отбора ЧМ-2026

Англия — Латвия: прогноз Александра Елагина на матч отбора ЧМ-2026
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Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Англия — Латвия.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.70.

«24 марта, в понедельник, на поле национального стадиона «Уэмбли» в Лондоне сборная Англии примет сборную Латвии в матче 2-го игрового дня группы К отборочного турнира 23-го чемпионата мира – 2026.

Обе команды стартовали в квалификации с побед. Три дня назад англичане здесь же, на «Уэмбли», без особых проблем переиграли албанцев — 2:0. Голы у хозяев забили Майлз Льюис-Скелли, а также лучший бомбардир и капитан «трёх львов» Гарри Кейн.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч прошёл при подавляющем преимуществе хозяев, которые не позволили гостям сделать ни одного удара по своим воротам, нанеся в противоположные шесть. Владение мячом — 75% на 25%, общее количество ударов — 12 на 3. Все цифры — в пользу британцев.

Символично, что в дебютном матче немца Томаса Тухеля на посту главного тренера «трёх львов» первый гол забил также дебютант — левый защитник «Арсенала» Льюис-Скелли: на 20-й минуте он уверенно реализовал идеальный пас Джуда Беллингема, выйдя один на один с вратарём и технично пробив ему между ног. Это сделало Льюиса-Скелли самым молодым игроком, забившим гол в составе сборной Англии — в день игры ему было 18 лет и 176 дней. Он побил предыдущий рекорд Маркуса Рашфорда, установленный в матче против Австралии в мае 2016-го года, на 33 дня.

Одновременно с финальным свистком на «Уэмбли» завершился и матч в Андорре-ла-Велья, где латвийская команда одолела хозяев 1:0 голом своего форварда Дарио Шитса на 58-й минуте. Латвийцы превзошли андоррцев во владении (64% на 36%), но в основном держали аккуратную оборону: по общему количеству ударов (6 на 6) и ударам в створ (2 на 2) равенство. На первую отборочную игру мирового первенства прибалтов вывел тоже новый тренер — итальянец Паоло Николато, который работает с Латвией с февраля прошлого года. Это его всего лишь третья победа в 11-м матче при пяти поражениях.

Сборные Англии и Латвии никогда не встречались. На «Уэмбли» хозяева считаются безоговорочными фаворитами. Согласно рейтингу ФИФА сборная Англии — четвёртая в футбольном мире, а Латвия лишь 139-я (!).

В нынешней прибалтийской команде нет футболистов уровня Мариана Пахаря, с успехом выступавшего семь лет за английский «Саутгемптон» в Премьер-лиге (1999–2006), но несколько человек представляют крепкие европейские клубы из Норвегии, Польши, Шотландии («Рейнджерс») и Швейцарии («Люцерн»). Не жду много голов здесь», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».

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