Англия — Латвия: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации ЧМ-2026

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора чемпионата мира — 2026 Англия — Латвия.

Ставка: победа Англии с форой (-3) за 1.65.

«В рамках квалификации ЧМ-2026 Англия сыграет с Латвией. В отборе обе команды стартовали с побед. Но конечно, на этом сходства между ними заканчиваются.

Англия является главным фаворитом группы К. Из более или менее равных конкурентов у неё можно выделить Сербию и Албанию, последнюю только за счёт Евро-2024. Но вот как раз с албанцами «три льва» на днях и справились, обыграв их 2:0. Полное доминирование было у подопечных Томаса Тухеля. Кстати, для тренера это была первая игра под руководством сборной.

Латвии тоже удалось начать эту квалификацию с виктории — 1:0 с Андоррой. Они явно будут бороться примерно за одни позиции. На первое место точно можно не рассчитывать, а вот второе — кто знает, как всё сложится? Впрочем, этот этап отбора на ЧМ только стартовал, у сборной уже есть три очка, сейчас она идёт второй.

Тут, пожалуй, Латвия может только минимизировать потери, набрать хотя бы один балл либо же не проиграть с крупным счётом. Но я не думаю, что ей удастся это сделать. Уровень Англии в несколько раз выше, звёзды на всех позициях. Тем более победа латвийцев пару дней назад стала для них первой за пять последних встреч.

Так что ставлю тут на победу Англии с форой (-3) мяча за 1.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».