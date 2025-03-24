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Контроль за рекламой букмекеров в мобильных играх планируют усилить в России

Контроль за рекламой букмекеров в мобильных играх планируют усилить в России
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Правительство РФ планирует усовершенствовать регулирование мобильных игр. Планируется усилить контроль за рекламой в таких приложениях, в том числе за рекламой букмекерских компаний. Об этом стало известно по итогам заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством Татьяны Голиковой.

ФАС России, совместно с Минфином и Минцифры, поручили усилить контроль за содержанием рекламного контента, в том числе рекламы букмекерских контор в мобильных играх. Особое внимание уделят внедрению эффективных механизмов контроля за распространением маркетинговой информации о деятельности букмекерских контор, а также повышению прозрачности рекламных практик в сфере азартных игр.

Кроме того, власти предложили разработать предложения по размещению социальной рекламы в мобильных играх. Она будет направлена на продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни, уважение к пожилым людям и людям с инвалидностью, а также заботу о животных. Доклад о предлагаемых мерах регулирования должен поступить в Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства до 21 апреля.

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