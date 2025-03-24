Выручка Sportradar в 2024 году превысила € 1,1 млрд

Компания Sportradar — один из мировых лидеров среди поставщиков данных для букмекеров — опубликовала финансовый отчёт за 2024 год на своём официальном сайте.

Выручка компании за отчётный период выросла на 26% и достигла € 1,11 млрд. Прибыль составила € 34 млн. Показатель прибыли компании до вычета процентов задолженностей, налогов и амортизации увеличился на 33% до € 222 млн.

Важно, что благодаря решениям для букмекерской отрасли Sportradar получил € 907 млн, что на 29% больше в сравнении с 2023 годом. На росте выручки подразделения благоприятно сказался интерес существующих и новых клиентов к продуктам, связанным с NBA и ATP. Также на увеличение показателя повлиял значительный рост букмекерского рынка США.

В 2025 году Sportradar прогнозирует рост выручки до € 1,27 млрд, то есть увеличение на 15% в сравнении с 2024 годом.