1,83 млрд рублей налога на игорный бизнес заплатят российские компании по итогам 2024 года

Федеральная налоговая служба начислила игорным компаниям 1,83 млрд рублей налога на игорный бизнес, сообщает «РБ Бизнес». Это на 4,2% больше, чем в 2023 году.
В России игорные заведения освобождены от уплаты налога на прибыль с дохода от основного вида деятельности, к ним применяется только налог на игорный бизнес. Все прочие доходы операторов облагаются налогом на прибыль по ставке 20%.
Налогом на игорный бизнес облагаются игровые столы, автоматы, процессинговые центры букмекеров и тотализаторов, процессинговые центры интерактивных ставок букмекеров и тотализаторов, пункты приема ставок букмекеров и тотализаторов.
В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских компаний. Ставка налога на один процессинговый центр интерактивных ставок БК увеличилась с 2,5-3 млн рублей до 9,5-10 млн рублей. При этом каждый регион вправе самостоятельно устанавливать размер налога.