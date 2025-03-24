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1,83 млрд рублей налога на игорный бизнес заплатят российские компании по итогам 2024 года

1,83 млрд рублей налога на игорный бизнес заплатят российские компании по итогам 2024 года
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Федеральная налоговая служба начислила игорным компаниям 1,83 млрд рублей налога на игорный бизнес, сообщает «РБ Бизнес». Это на 4,2% больше, чем в 2023 году.

В России игорные заведения освобождены от уплаты налога на прибыль с дохода от основного вида деятельности, к ним применяется только налог на игорный бизнес. Все прочие доходы операторов облагаются налогом на прибыль по ставке 20%.

Налогом на игорный бизнес облагаются игровые столы, автоматы, процессинговые центры букмекеров и тотализаторов, процессинговые центры интерактивных ставок букмекеров и тотализаторов, пункты приема ставок букмекеров и тотализаторов.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских компаний. Ставка налога на один процессинговый центр интерактивных ставок БК увеличилась с 2,5-3 млн рублей до 9,5-10 млн рублей. При этом каждый регион вправе самостоятельно устанавливать размер налога.

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