Палата лордов Великобритании отклонила документ о запрете рекламы азартных игр в футболе
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Палата лордов Великобритании отклонила предложение о запрете рекламы азартных игр в футболе. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа.
Законопроект направлен на создание независимого футбольного регулятора в Великобритании. Поправку, запрещающую рекламу азартных игр и спонсорство футбольных команд игорными компаниями, выдвинул лорд Эддингтон.
В ходе рассмотрения законопроекта Палатой лордов поправку отклонили: против проголосовали 339 членов Палаты лордов, за — всего 74.
В ближайшем будущем Палата общин Великобритании рассмотрит законопроект, и в него также могут быть внесены поправки.
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