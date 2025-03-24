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Палата лордов Великобритании отклонила документ о запрете рекламы азартных игр в футболе

Палата лордов Великобритании отклонила документ о запрете рекламы азартных игр в футболе
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Палата лордов Великобритании отклонила предложение о запрете рекламы азартных игр в футболе. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа.

Законопроект направлен на создание независимого футбольного регулятора в Великобритании. Поправку, запрещающую рекламу азартных игр и спонсорство футбольных команд игорными компаниями, выдвинул лорд Эддингтон.

В ходе рассмотрения законопроекта Палатой лордов поправку отклонили: против проголосовали 339 членов Палаты лордов, за — всего 74.

В ближайшем будущем Палата общин Великобритании рассмотрит законопроект, и в него также могут быть внесены поправки.

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