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Польша — Мальта: кто фаворит матча квалификации ЧМ-2026, ставки и коэффициенты

Польша — Мальта: кто фаворит матча квалификации ЧМ-2026, ставки и коэффициенты
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На 24 марта запланирован матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Польши и Мальты. Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в городе Варшава. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Польши предлагается с коэффициентом 1.26, что составляет приблизительно 79% вероятности. Победа сборной Мальты оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Польша
Не начался
Мальта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики считают, что встреча Польша — Мальта получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17.

Сборная Польши стартовала на отборочном турнире на ЧМ-2026 не очень убедительно. С минимальным перевесом в качестве домашней команды победила литовцев, проигравших все шесть встреч Лиги наций с общим счётом 4:11. Если литовцы смогли доставить неприятности сборной Польши, то можно допустить, что на это способны и мальтийцы. Последние результаты укрепляют в этом уверенность. «Иоанниты» потерпели только два разгромных поражения в квалификации на Евро-2024, хотя группа попалась очень сложная. Затем мальтийцы неплохо выступили в Лиге наций. Проиграли только один из четырёх матчей. На отборочном турнире на ЧМ-2026 стартовали с поражения от Финляндии со счётом 0:1.

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