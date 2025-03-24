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Босния и Герцеговина — Кипр: прогнозы и ставки на матч отбора ЧМ-2026

Босния и Герцеговина — Кипр: прогнозы и ставки на матч отбора ЧМ-2026
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На 24 марта запланирован матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Кипра. Игра пройдёт на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Боснии и Герцеговины предлагается с коэффициентом 1.23, что составляет приблизительно 81% вероятности. Победа сборной Кипра оценивается коэффициентом 17.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики считают, что матч Босния и Герцеговина — Кипр получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.24.

Сборной Боснии и Герцеговины попалась достаточно удобная группа. Больше всего опасности представляют румыны и австрийцы. Первых боснийцы уже успели обыграть на выезде — 1:0.

Киприоты расположились на 130-м месте в мировом рейтинге. Совсем низок уровень развития футбола в стране, слишком мало качественных игроков, и недостаточно хорош рисунок игры у команды.

Повышать качество футбола киприотов приехал греческий специалист Апостолос Манциоз. Однако всё, чего ему пока что удалось достичь, — это победа над занимающей 210-е место в мировом рейтинге сборной Сан-Марино (2:0) на своём поле.

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