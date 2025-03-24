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Аргентина — Бразилия: когда матч отбора ЧМ-2026, кто фаворит, прогнозы

Аргентина — Бразилия: когда матч отбора ЧМ-2026, кто фаворит, прогнозы
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На 26 марта запланирован центральный матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Бразилии. Игра пройдёт на стадионе «Мас Монументаль» в столице Аргентины. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч Аргентина — Бразилия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.

Несмотря на отсутствие Лионеля Месси и Пауло Дибалы, сборная Аргентины на выезде по содержанию очень уверенно победила Уругвай (1:0). Нанесла в два раза больше ударов, в том числе в створ.

Команде Доривала Жуниора свойственна нестабильность. На один хороший матч приходятся несколько неудовлетворительных по качеству. Поэтому победа над сборной Колумбии со счётом 2:1 не внушает большого оптимизма. Тем более что «кофейщиков» обыграли жёлто-зелёные без особой уверенности. Первый гол забили с пенальти, который заработал Винисиус Жуниор. И сам же форвард «Реала» благодаря удачному рикошету забил победный гол на 90+9-й минуте.

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