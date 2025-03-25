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«Виннипег» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ

«Виннипег» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ
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26 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в Виннипеге. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Виннипега» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 4.10.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Виннипег» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.60.

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