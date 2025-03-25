Названы шансы Овечкина забить «Виннипегу»

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26 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в Виннипеге. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Сделать ставку на победу «Виннипега» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 4.10.

Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.60.

Заключить пари на гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина предлагают за 1.80 (55%). Если россиянин не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).