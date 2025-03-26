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«Виннипег» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ

«Виннипег» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Виннипег» — «Вашингтон».

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 2.12.

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На последнем отрезке сезона «Виннипег» стало штормить. Выиграл только 6 из 12 предыдущих матчей, при этом только четыре победы одержал по итогам 60 минут. «Столичные» же проиграли лишь один-единственный из 10 последних матчей. На выезде уступили очень здорово выступающему на своём льду «Лос-Анджелесу» (0:3).

В то же время «столичные» лучше всех в лиге выступают на выезде. На данный момент отрыв от «Виннипега» составляет два очка, но у команды Спенсера Карбери есть ещё игра в запасе. На днях «Вашингтон» разгромил действующего чемпиона «Флориду» (6:3). Замечательную игру провёл 39-летний капитан «столичных» Александр Овечкин. Заброшенными шайбами не отметился, но зато записал на свой счёт две мастерские результативные передачи. Щедрая душа!

Восхищает тот факт, что Овечкин вовсю раздаёт голевые передачи, когда для повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить всего шесть шайб. На первое место ставит успехи команды, а не свои собственные интересы. Это укрепляет «химию» и воодушевляет партнёров по клубу.

Спенсеру Карбери остаётся только вносить небольшие коррекции в план на игру. Всё прекрасно выверено. Костяк «столичных» пребывает в отличной форме и делает результат. Уверенно обыгрывают всех без разбора, показывая образцовый командный хоккей. Даже на своём льду прямой конкурент их вряд ли остановит. Слишком хороши.

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