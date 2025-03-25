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Букмекеры оценили шансы сборной Казахстана победить Лихтенштейн в отборе ЧМ-2026

Букмекеры оценили шансы сборной Казахстана победить Лихтенштейн в отборе ЧМ-2026
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Во вторник, 25 марта, на стадионе «Райнпарк» в городе Вадуц состоится матч 2-го тура отбора ЧМ-2026 Лихтенштейн — Казахстан. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Казахстана предлагается с коэффициентом 1.41, что приблизительно равно 70% вероятности.

Победа сборной Лихтенштейна оценивается в 9.50, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.50.

Аналитики также прогнозируют, что встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.37. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей (6.30).

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