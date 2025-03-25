Лихтенштейн — Казахстан: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу Лихтенштейн — Казахстан.

Ставка: Казахстан выиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.

Если бы в группе не было сборной Лихтенштейна, казахстанцы бы считались главными аутсайдерами. Со сборной Лихтенштейна сборная Казахстана, разумеется, должна справиться. Во-первых, победа вернёт уверенность в собственных силах.

Во-вторых, соперник достаточно скромный, чтобы рассчитывать на три очка. Он уже успел получить 0:3 от сборной Северной Македонии. Да и до того регулярного уступал более слабым. Такого-то соперника и не хватило Черчесову, чтобы разрядить обстановку на фоне неудач.

Вполне возможно, казахстанцы даже выиграют всухую. Всё-таки забить гол для лихтенштейнских футболистов — уже подвиг. А подвиги эти случаются нечасто. Однако на крупный счёт гостям рассчитывать не стоит. Игра пройдёт далеко от родных стен и болельщиков, да ещё и после непростого выезда в Уэльс. Что-то вроде 2:0 здесь можно будет увидеть.