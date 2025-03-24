Розыгрыш 22 000 000 рублей ко дню рождения БЕТСИТИ!

БЕТСИТИ запускает масштабную акцию «Ставка на топ», приуроченную к 22-летию компании.

Розыгрыш пройдёт с 24 марта по 25 апреля, участвовать в нём могут и новые, и действующие игроки.

Для участия достаточно делать ставки от 500 рублей и коэффициентом 1.50 на сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ, а также выполнять специальные задания, которые будут обновляться каждые четыре дня.

За квалификационные ставки участники будут получать баллы рейтинга, а выполненные задания повысят множитель этих очков. Чем выше ставка и коэффициент и чем больше выполненных заданий, тем больше баллов пойдёт в зачёт акции.

Призовой фонд разделят топ-500 участников рейтинга, а победитель получит 4 000 000 рублей.

Присоединиться к «Ставке на топ» можно до 24 апреля.

Полные условия акции здесь.

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