Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швейцария — Люксембург: прогноз и ставки на матч

Швейцария — Люксембург: прогноз и ставки на матч
Комментарии

Во вторник, 25 марта, на стадионе «АФГ Арена» в городе Санкт-Галлен состоится товарищеский матч Швейцария — Люксембург. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Материалы по теме
Швейцария — Люксембург. Укротитель «Зенита» готовит новую сенсацию
Швейцария — Люксембург. Укротитель «Зенита» готовит новую сенсацию

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 81% вероятности.

Победа сборной Люксембурга оценивается в 12.5, а на ничейный исход можно поставить за 6.80.

Аналитики также прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Материалы по теме
Россия — Замбия. Победное шествие продолжается
Россия — Замбия. Победное шествие продолжается
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android