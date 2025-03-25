Швейцария — Люксембург: прогноз и ставки на матч

Во вторник, 25 марта, на стадионе «АФГ Арена» в городе Санкт-Галлен состоится товарищеский матч Швейцария — Люксембург. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 81% вероятности.

Победа сборной Люксембурга оценивается в 12.5, а на ничейный исход можно поставить за 6.80.

Аналитики также прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.