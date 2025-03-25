Россия — Замбия: прогноз Владислава Радимова на товарищеский матч
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Россия — Замбия.
Ставка: ТМ 3.5 за 1.63.
«Судя по тому, как Замбия играет в последних матчах и не пропускает, а наша сборная тоже внимательна в обороне, не думаю, что встреча будет изобиловать большим количеством голевых моментов. И ставка на тотал меньше 3.5 мне очень нравится.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Если мы забили всего пять голов Гренаде, а сменят футболистов игроки практически того же качества, то забить больше мы не сможем. И не думаю, что Замбия намного сильнее в атаке, чем другие сборные. Считаю, что обе команды будут дисциплинированно играть сзади, поэтому сыграет ТМ 3.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
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