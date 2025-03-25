Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Замбия: прогноз Владислава Радимова на товарищеский матч

Россия — Замбия: прогноз Владислава Радимова на товарищеский матч
Комментарии

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Россия — Замбия.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.63.

«Судя по тому, как Замбия играет в последних матчах и не пропускает, а наша сборная тоже внимательна в обороне, не думаю, что встреча будет изобиловать большим количеством голевых моментов. И ставка на тотал меньше 3.5 мне очень нравится.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если мы забили всего пять голов Гренаде, а сменят футболистов игроки практически того же качества, то забить больше мы не сможем. И не думаю, что Замбия намного сильнее в атаке, чем другие сборные. Считаю, что обе команды будут дисциплинированно играть сзади, поэтому сыграет ТМ 3.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Россия — Замбия. Победное шествие продолжается
Россия — Замбия. Победное шествие продолжается
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android