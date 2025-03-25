Россия — Замбия: прогноз Виктора Гусева на матч 25 марта

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Россия — Замбия.

Ставка: победа России и обе забьют за 3.14.

«Победив (5:0) сборную Гренады, которая находится на 174-м месте рейтинга ФИФА, Россия (33) теперь принимает команду Замбии (87).

Замбийцы — далеко не самая слабая сборная континента. И речь не только о победе в Кубке африканских наций в 2012 году. Команда отобралась на Кубок Африки — 2026, заняв первое место в группе с единственным поражением (в гостях 0:2 от Кот-Д’Ивуара) в шести матчах. В Замбии, кстати, мощные ивуарийцы были повержены — 1:0. Прошлой осенью в отборочном матче ЧМ-2026 с недавней сенсацией мирового футбола Марокко было вполне достойное поражение на выезде (1:2).

Правда, на этот раз в заявку команды не вошёл ряд футболистов, выступающих за европейские клубы. К нам прилетели в основном игроки из национального чемпионата.

70-летний израильтянин Авраам Грант, тренирующий команду с 2022 года, работал со сборными своей страны и Ганы, а также с рядом больших клубов, в том числе «Челси», ставшим под его руководством вице-чемпионом Англии и финалистом ЛЧ.

Рекордная победа сборной России над Брунеем (11:0) и даже выигрыш у Кубы (8:0) вряд ли повторятся. Ориентиром, скорее, теперь должны служить матчи с Вьетнамом (3:0), Сирией (4:0), ну или той же Гренадой.

Вот только последний показал, что даже такой соперник способен иногда создавать проблемы. Защита, которая объективно считается не самой сильной линией в команде Карпина, допустила несколько ошибок. Да и вообще в таких встречах, как те, которые сейчас проводит сборная, сложно требовать серьёзной отработки вариантов действий сзади.

Шанс будет предоставлен не задействованным в матче с Гренадой. Из защитников на игру с более сильным, чем предыдущий, соперником, вероятно, выйдет опытный Дивеев. Другие кандидаты — это Литвинов, Осипенко и Круговой. Одно из мест может занять и способный эффективно выполнять оборонительные функции полузащитник Черников.

Наша команда, противопоставив быстрым и атлетичным замбийцам более высокое индивидуальное мастерство и тактическое умение, должна одержать очередную победу. Но будет ли она снова крупной и, главное, «сухой»?» — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».