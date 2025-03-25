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Россия — Замбия: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч в Москве

Россия — Замбия: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч в Москве
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Замбия.

Ставка: победа России с форой (-2) за 1.90.

«Игра снова пройдёт на стадионе «Динамо», как и в прошлом матче с Гренадой. Как правило, на этом стадионе игры сборной России очень даже удаются.

Конечно, Россия могла сыграть лучше в прошлом матче, я в этом не сомневаюсь. Но, видимо, атмосфера шоу-матча, посвящённого Дзюбе и его рекорду, оказалась в приоритете. Когда Артём покинул поле, наша сборная больше голов не забивала. Хотя, конечно, такому сопернику нужно забивать гораздо больше, чем пять, тем более в конце, когда они вообще оставляли свободные зоны.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дзюба уже сборную покинул, уехал также Солдатенков. Обляков и Фомин уехали. Остальные все в сборе. Там и так очень много людей, думаю, все желающие смогут себя проявить. Потому что это вроде бы и не такой сильный соперник, но и не Гренада. Из всех последних соперников Замбия — это уже футбольная команда. К сожалению, звёзды не приехали. Из итальянского чемпионата Банда не приехал. Жаль, что не приехал и Дака — игрок «Лестера».

Тем не менее у Замбии есть неплохие футболисты, поэтому думаю, что с настроем у нашей сборной проблем не будет. Конечно же, мы должны победить. Разрыва, как в матчах с предыдущими соперниками, не будет. Тем не менее сборная России играет дома. Наши должны действовать уверенно, побеждать, и я думаю, что сборная России с этим справится», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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