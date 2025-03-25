Россия — Замбия: ставка Романа Павлюченко на товарищескую игру

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Замбия.

Ставка: победа России с форой (-2) за 1.95.

«Россия проведёт второй товарищеский матч в марте с Замбией. Это, конечно, тоже не самый сильный противник. Но про него хотя бы что-то сказать можно, в отличие от предыдущего оппонента нашей сборной.

Как и следовало ожидать, Россия без проблем обыграла Гренаду в прошлом матче. Хотя всё-таки крупного разгрома, как многие предсказывали, не произошло. «Всего лишь» со счётом 5:0 выиграла наша команда. Конечно, все следили за Дзюбой. Он смог забить и стал лучшим бомбардиром в истории сборной, всё абсолютно заслуженно. Артем сыграл свою роль в этом матче, был активен, еще и ассист на Фомина сделал во втором тайме. К слову, сейчас в игре с Замбией он не примет участия.

Таким образом, российская команда продлила свою серию сухих побед. 39:0 — общий счёт семи последних игр коллектива. Полтора года прошло с последней неудачи подопечных Карпина. Понятно, что соперники порой оставляют желать лучшего. Но сейчас вот хотя бы какой-то оппонент есть.

Замбия тоже идёт на серии побед, чуть менее длинной — пять встреч. Но зато не проигрывает коллектив как раз в семи играх. Да, большинство встреч за этот период у сборной были с другими не самыми сильными противниками — с Мозамбиком (3:0 дважды), со Сьерра-Леоне (2:0), с Чадом (0:0 и 1:0). Но вот, к примеру, победу над Кот-д'Ивуаром (1:0) в квалификации Кубка африканских наций уже можно отметить. Кстати, в том отборе большинство последних успешных матчей команда и провела, финишировав первой.

Но всё-таки наша сборная всё равно намного сильнее соперника. Состав снова будет перемешан, тренерский штаб Карпина даст поиграть другим сильным футболистам РПЛ. Жду победы нашей команды, снова будет отрыв в счёте — фора (-2) мяча на Россию за 1.95», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».