Россия — Замбия: ставка Игоря Семшова на контрольный матч 25 марта

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Россия — Замбия.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.50.

«На стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится товарищеский матч между национальными командами России и Замбии.

Под руководством Валерия Карпина российская команда демонстрирует впечатляющую серию из семи побед с общим счётом 39:0. В последнем матче с Гренадой россияне одержали уверенную победу со счётом 5:0, а Артём Дзюба установил новый рекорд результативности, став лучшим бомбардиром в истории сборной. Однако он во встрече с африканской сборной не сыграет. Так же как и Даниил Фомин, покинувший расположение команды.

Коллектив из Замбии тренирует известный специалист из Израиля Авраам Грант. Текущая серия без поражений у замбийцев составляет пять матчей. Среди них — победа над сборной Кот-д’Ивуара. У замбийских футболистов выделяется 26-летний нападающий Патсон Дака, выступающий за английский «Лестер», однако он не сможет сыграть из-за проблем с визой. Также команде не поможет нападающий итальянского «Лечче» Ламек Банда.

Несмотря на то что россияне будут считаться фаворитами в этом матче, мы не ждём от игры много забитых мячей. Замбия — крепкая африканская сборная, способная навязать борьбу даже при отсутствии своих лидеров. Поставим на исход тотал меньше 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».