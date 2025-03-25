Россия — Замбия: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Замбия.

Ставка: победа России 2:0 за 6.00.

«Очередной «интереснейший» товарищеский матч сборной России. На этот раз подопечные Карпина сыграют с Замбией, другой командой, о которой почти никто ничего не говорит до тех пор, пока не объявят, что мы с ней играем.

Само собой, всерьёз рассматривать и анализировать соперника смысла нет. Главное, что у нас есть — рейтинг ФИФА. И в нём Замбия хотя бы входит в топ-100, в отличие от предыдущего оппонента России. Правда, и 87-е место не вызывает особых эмоций, очередная проходная команда.

Ещё один факт, который стоит отметить, Замбия хотя бы вроде находится в неплохой форме — она идёт на серии побед. Само собой, эта серия не такая уверенная, как у команды Карпина. Она не добывала сухие победы с крупным счётом над более слабыми соперниками. Но всё равно чуть сложнее тут придётся россиянам, возможно.

Конечно, кроме победы России, тут нечего ожидать. Уже в который раз возникает только один вопрос, будет ли это разгром 10:0 или 11:0, либо же чуть сложнее будет нашей команде. Вот несколько дней назад предсказывался огромный счёт в игре с Гренадой, а в итоге всего пять мячей забили наши футболисты.

Ну а раз Замбия даже сильнее Гренады, то счёт должен быть ещё меньше. Плюс тренерский штаб Карпина снова будет ротировать состав, даст поиграть другим футболистам. Так что тут поставлю на победу России со счётом 2:0 — коэффициент 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».