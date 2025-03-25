Аргентина — Бразилия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Аргентина — Бразилия.

Ставка: обе забьют за 2.16.

«Этот матч нельзя обойти вниманием, потому что это классика. Классика южноамериканского, а можно сказать, и мирового футбола. Аргентина в Буэнос-Айресе в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года сыграет со сборной Бразилии.

Аргентинцы далеко ушли вперёд. Они сейчас возглавляют турнирную таблицу и опережают сборную Бразилии на семь очков. Ещё совсем недавно бразильцы рисковали не попасть даже в первую пятёрку, но победа над Колумбией благодаря удару Винисиуса с дальней дистанции в концовке встречи помогла им взять важные три очка.

Этот матч, конечно, тоже стóит три очка, но для Аргентины он означает фактический выход на чемпионат мира. Никто не сомневается, что чемпионы мира завоюют путёвку на чемпионат 2026 года. Вопрос лишь в том, с какого места. Сейчас у аргентинцев все козыри на руках, за исключением одного — они играют без Лионеля Месси. Тем не менее они выступают дома и имеют серьёзное преимущество по личным встречам. В последних четырёх матчах бразильцы не могли обыграть Аргентину. Как правило, игры получаются «низовыми» и заканчиваются с минимальным счётом или даже нулевой ничьей.

Последний раз команды обменивались голами в 2015 году, когда сыграли 1:1. Мы прекрасно знаем сильные стороны «Альбиселесте», и то, на чём строится игра нынешней сборной Бразилии, — это, конечно, индивидуальное мастерство тех же Рафиньи и Винисиуса. В составе есть и игроки из бразильского чемпионата, так что у команды достаточно вариантов в атаке.

Первое, что напрашивается, — это «низ». В последних 10 встречах команды лишь однажды пробили «верх». Можно рассмотреть ставку «обе забьют — нет», так как этот вариант встречается довольно часто. Но можно пойти и от обратного — сыграть на тотал больше или поставить на «обе забьют» за коэффициент 2.16. Они давно этого не делали — с 2015 года.

Аргентине достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе место на чемпионате мира. Они уже на 99% там, но, чтобы подтвердить это де-факто, им достаточно не уступить. А вот Бразилии нужна победа, чтобы побороться с Эквадором за вторую строчку в турнирной таблице. Сейчас они отстают на одно очко.

Наверное, Бразилия должна постараться прервать неприятную серию и сыграть более открыто. Я хотел предложить вариант тотал один-два гола за коэффициент 1.75 или ТМ (2) за 1.92. Но лучше рискнуть и попробовать поставить на «обе забьют». 10 лет этого не было, но, возможно, момент настал», — приводит слова Генича «РБ Спорт».