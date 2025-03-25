Аргентина — Бразилия: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Аргентина — Бразилия.

Ставка: ТМ 2 за 1.92.

«В Южной Америке вовсю идёт отбор на чемпионат мира — 2026, который состоится в США и Канаде. В центральном матче 14-го тура сборная Аргентины сыграет против команды Бразилии.

Это всегда очень интересные, напряжённые матчи, в которых, как правило, нет большого количества голов, очень много борьбы, стычек, жёлтых или красных карточек и так далее. Я думаю, что так же произойдёт и в этот раз. Команды уже практически вышли на чемпионат мира, Аргентина на первом месте, на третьем — Бразилия.

В Бразилии они сыграли в конце 2023 года, тогда победу одержала сборная Аргентины, что было очень неожиданно. Даже потом из сборной Бразилии уволили тренера. Очевидно, что это было очень болезненное поражение для бразильцев.

Аргентина в командной игре очень хороша и очень мало пропускает. Поэтому, я думаю, вряд ли у бразильцев получится взять реванш. Но игра будет напряжённая, голов будет мало, а фолов и карточек — много», — приводит слова Мора «РБ Спорт».