Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аргентина — Бразилия: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации ЧМ-2026

Аргентина — Бразилия: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Аргентина — Бразилия.

Ставка: ТМ 2 за 1.92.

«В Южной Америке вовсю идёт отбор на чемпионат мира — 2026, который состоится в США и Канаде. В центральном матче 14-го тура сборная Аргентины сыграет против команды Бразилии.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это всегда очень интересные, напряжённые матчи, в которых, как правило, нет большого количества голов, очень много борьбы, стычек, жёлтых или красных карточек и так далее. Я думаю, что так же произойдёт и в этот раз. Команды уже практически вышли на чемпионат мира, Аргентина на первом месте, на третьем — Бразилия.

В Бразилии они сыграли в конце 2023 года, тогда победу одержала сборная Аргентины, что было очень неожиданно. Даже потом из сборной Бразилии уволили тренера. Очевидно, что это было очень болезненное поражение для бразильцев.

Аргентина в командной игре очень хороша и очень мало пропускает. Поэтому, я думаю, вряд ли у бразильцев получится взять реванш. Но игра будет напряжённая, голов будет мало, а фолов и карточек — много», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
Аргентина — Бразилия. Месси может быть спокоен за будущее
Аргентина — Бразилия. Месси может быть спокоен за будущее
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android