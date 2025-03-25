«Сент-Луис» — «Монреаль»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Сент-Луис» – «Монреаль».

Ставка: победа «Сент-Луиса» за 2.30.

«После непростой первой половины сезона «Сент-Луис» набрал обороты и включился в борьбу за плей-офф. После февральской паузы «Блюз» преобразились, показав лучший результат в НХЛ за этот период – 12-2-2. Сейчас у команды серия из шести побед, а Джордан Кайру набрал 11 очков за этот отрезок. Благодаря успешным выступлениям «музыканты» обошли три команды Западной конференции и сейчас забирают второй уайлд-кард.

«Монреаль» также заметно прибавил в последние месяцы и включился в гонку за плей-офф на Востоке. Однако команда потерпела два подряд поражения в дополнительное время. На дистанции 10 матчей «Канадиенс» уступают «Блюз», хотя по многим статистическим показателям команды равны. Тем не менее, если учитывать текущую форму и серию побед, фаворитом матча выглядит «Сент-Луис».

Моя ставка: победа «Сент-Луиса», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».