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«Сент-Луис» — «Монреаль»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Сент-Луис» — «Монреаль»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Сент-Луис» – «Монреаль».

Ставка: победа «Сент-Луиса» за 2.30.

«После непростой первой половины сезона «Сент-Луис» набрал обороты и включился в борьбу за плей-офф. После февральской паузы «Блюз» преобразились, показав лучший результат в НХЛ за этот период – 12-2-2. Сейчас у команды серия из шести побед, а Джордан Кайру набрал 11 очков за этот отрезок. Благодаря успешным выступлениям «музыканты» обошли три команды Западной конференции и сейчас забирают второй уайлд-кард.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монреаль» также заметно прибавил в последние месяцы и включился в гонку за плей-офф на Востоке. Однако команда потерпела два подряд поражения в дополнительное время. На дистанции 10 матчей «Канадиенс» уступают «Блюз», хотя по многим статистическим показателям команды равны. Тем не менее, если учитывать текущую форму и серию побед, фаворитом матча выглядит «Сент-Луис».

Моя ставка: победа «Сент-Луиса», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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