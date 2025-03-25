«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Лос-Анджелес» – «Рейнджерс».

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» за 2.12.

«Кингз» набирают обороты перед плей-офф, выиграв восемь из последних девяти матчей. Особенно яркими получились две последние победы: 7:2 над «Каролиной» и с таким же счётом – над «Бостоном» через два дня. Сейчас у команды серия из трёх побед. Первые очки за «Кингз» набрал Андрей Кузьменко, отметившись 3 (2+1) очками в двух матчах. Лучший игрок последних пяти игр – Адриан Кемпе (пять очков). Единственная слабая сторона «Лос-Анджелеса» – реализация большинства (15,7%), но зато команда доминирует на своём льду: 24 победы в основное время в 31 матче.

У «Рейнджерс» ситуация намного сложнее. Команда до сих пор не закрепилась в зоне плей-офф, а последние результаты не вселяют оптимизма – семь поражений в 10 матчах. Даже стабильная результативность Артемия Панарина не помогает исправить ситуацию. Игорь Шестёркин временами выдаёт отличные матчи, но всё ещё эмоционально нестабилен – в последней игре против «Ванкувера» чуть не устроил драку. У «Рейнджерс» также проблемы с большинством (18,3%) и надёжностью обороны – в среднем команда пропускает три шайбы за игру.

Если учитывать текущую форму соперников и мощную игру «Кингз» на своём льду, оптимальный вариант – ставка на победу хозяев», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».