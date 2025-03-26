«Металлург» — «Авангард»: стал известен фаворит первого матча серии Кубка Гагарина

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26 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором «Металлург» примет «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 43% вероятности.

Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 3.90.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.75.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.0.