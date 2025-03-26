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«Металлург» — «Авангард»: прогноз на первый матч серии

«Металлург» — «Авангард»: прогноз на первый матч серии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на первую игру серии Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.08.

Только в двух из восьми предыдущих очных встреч мы увидели больше четырёх шайб. В двух последних Ги Буше уже руководил «ястребами». Обе игры проходили в Омске и закончились со счётом 2:1. Не предвидится много заброшенных шайб и в этот раз.

Ги Буше признался, что его тренерский штаб 12 часов готовился к первому матчу серии с действующим чемпионом. Солидно, но и Андрей Разин времени даром не терял. В победу «лис» в первой встрече верится немного больше. На своём льду они проиграли только 10 из 34 матчей регулярного чемпионата. В основе всего у Разина лежит игра в защите. Меньше его подопечных в регулярке пропустил только «Локомотив». Однако из-за крена в оборону и забивать много не получается.

Ги Буше тоже прагматичен. Только в 4 из 17 последних матчей его подопечные пропустили больше двух шайб. В атаке у омичей повеселее, чем у магнитогорцев. Игра в большинстве шикарная. Однако это не даёт ничего, кроме предпосылок к затяжной и драматичной серии. Соперники примерно равны по силе.

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