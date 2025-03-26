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«Спартак» — «Северсталь»: букмекеры оценили шансы команд

«Спартак» — «Северсталь»: букмекеры оценили шансы команд
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В среду, 26 марта, на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве состоится первый матч 1/8 финала «Спартак» — «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение красно-белым. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.98, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Северстали» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40 — около 27% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче серии. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.41. Тотал больше 2.5 шайбы с обеих сторон идёт за 1.54.

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