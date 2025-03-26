«Спартак» — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первый матч серии Кубка Гагарина «Спартак» — «Северсталь».

Ставка: «Спартак» не проиграет «Северстали» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.

К первому раунду плей-офф КХЛ соперники подошли в отличной форме. Подопечные Алексея Жамнова выиграли четыре из пяти заключительных матчей регулярки, забросив суммарно 16 шайб при 11 пропущенных. Команда Андрея Козырева имеет аналогичное количество побед, только разница шайб другая — 17:16.

Любопытно, что «Спартак» и «Северсталь» встречались совсем недавно, в середине марта. Тогда на своём льду со счётом 4:2 победу одержал «Спартак». И это может стать краеугольным камнем серии. Череповецкая команда хуже выступает в гостях. В этом сезоне регулярки выиграла меньше половины всех выездов, в то время как москвичи проиграли лишь 9 домашних матчей из 34. Речь про основное время.

На таком фоне сама собой напрашивается комбинированная ставка, при которой «Спартак» как минимум не проиграет в основное время, а общий тотал как минимум достигнет отметки в пять шайб. Счёт вполне может быть в районе 3:2 в пользу хозяев. Гости способны навязать борьбу, тем более что с обороной у хозяев есть проблемы. Но настоящую силу покажут только у себя дома.

Если команды не отойдут от своих взглядов в плей-офф ради упрощённой игры на результат, данная серия может стать одной из самых красочных в нынешнем розыгрыше. К слову, примерно то же самое было и в прошлом сезоне. Тогда в серии «Спартак» выиграл со счётом 4-1, на сей раз «Северсталь» должна будет забрать больше. Но сама суть останется — атакующий хоккей с голами.