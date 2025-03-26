Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — ЦСКА: букмекеры определили фаворита первого матча серии

«Динамо» Минск — ЦСКА: букмекеры определили фаворита первого матча серии
Аудио-версия:
Комментарии

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги позади, приступаем к первой стадии плей-офф. В среду, 26 марта, на льду стадиона «Минск-Арена» в Беларуси состоится первый матч 1/8 финала «Динамо» Минск — ЦСКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Материалы по теме
«Локомотив» поднимет Кубок Гагарина. Но это и так было понятно!
«Локомотив» поднимет Кубок Гагарина. Но это и так было понятно!

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Дмитрия Квартальнова. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, в то время как победа московского ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается в 2.85.

Разница в вероятности составляет всего 8%. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче серии данной пары. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.82.

Материалы по теме
«Металлург» — «Авангард», первый матч. Начало затяжной и драматичной серии
«Металлург» — «Авангард», первый матч. Начало затяжной и драматичной серии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android