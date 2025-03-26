«Динамо» Минск — ЦСКА: букмекеры определили фаворита первого матча серии

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги позади, приступаем к первой стадии плей-офф. В среду, 26 марта, на льду стадиона «Минск-Арена» в Беларуси состоится первый матч 1/8 финала «Динамо» Минск — ЦСКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Дмитрия Квартальнова. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, в то время как победа московского ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается в 2.85.

Разница в вероятности составляет всего 8%. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче серии данной пары. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.82.