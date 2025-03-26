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«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз на первый матч серии плей-офф КХЛ

«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз на первый матч серии плей-офф КХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первый матч серии Кубка Гагарина «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа минского «Динамо» за 1.73.

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На домашнем льду из 34 матчей минчане по итогам трёх периодов проиграли только 9. Это солидный показатель перед домашней встречей со столичным ЦСКА, который в гостях зачастую скромничает.

А ещё одна любопытнейшая деталь, на которую стоит обратить внимание, заключается в истории встреч. Обычно ЦСКА с запасом сильнее минского «Динамо», однако в этом сезоне всё наоборот. Дмитрий Квартальнов четыре раза встречался с командой Ильи Воровьёва в регулярном чемпионате. В каждом случае выходил победителем.

Невольно проводится аналогия с одним из эпизодов небезызвестного зарубежного фильма. Выходит, это не минскому клубу не повезло попасть на многократного обладателя Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф КХЛ, а совсем наоборот. В первом матче серии на своём льду «Динамо» вполне может рассчитывать на успешный исход.

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