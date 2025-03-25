Россия — Замбия: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на товарищеский матч

25 марта сборная России в товарищеском матче сыграет против команды Замбии. Встреча на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина начнётся в 20:00. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ. Достаточно выполнить всего два действия:

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Предыдущий матч сборной России против команды Гренады вошёл в историю. Коллектив Валерия Карпина добился разгромной победы со счётом 5:0. Однако главным действующим лицом матча стал Артём Дзюба. Форвард записал на свой счёт гол в концовке первого тайма и стал рекордсменом национальной команды по забитым мячам, обогнав Александра Кержакова. Теперь в активе Дзюбы 31 гол. Кроме того, Артём стал самым возрастным футболистом, забивавшим за сборную России, превзойдя достижение Сергея Игнашевича.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин остался доволен действиями своих подопечных: «удовлетворён на 99%, разве что реализация могла быть немного лучше». Разгромная победа над Гренадой стала для сборной России седьмой подряд с общим счётом 39:0. На текущий момент это лучшая серия во всём мировом футболе.

Сборная Замбии располагается на 87-м месте в рейтинге ФИФА. Команду возглавляет известный по работе с лондонским «Челси» Авраам Грант.

Следующие матчи сборная России проведёт в начале лета: 6 июня дома с Нигерией, 10 июня – на выезда с Беларусью.

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