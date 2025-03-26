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«Автомобилист» — «Ак Барс»: определён фаворит 1-го матча

«Автомобилист» — «Ак Барс»: определён фаворит 1-го матча
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26 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором «Автомобилист» примет «Ак Барс». Встреча пройдёт на стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.44, что составляет примерно 40% вероятности.

Победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 3.80.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Автомобилист» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.80.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.5.

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