«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз на 1-й матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Автомобилист» — «Ак Барс».

Ставка: итоговая победа «Автомобилиста» за 1.75.

В прошлом сезоне «Автомобилист» также встретился с «Ак Барсом» в первом раунде. Выиграл серию очень уверенно — 4-1. Затем екатеринбуржцы непринуждённо одолели С

Николай Заварухин делает успехи. Команда шаг за шагом продвигается вперёд в развитии. Не обошлось без свойственных екатеринбуржцам спадов в феврале и марте. Однако быстро выбрались из ям.

Выдав ударный отрезок под занавес сезона (четыре победы против одного поражения), «Автомобилист» финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В последних двух встречах победил СКА (3:2) и «Металлург» (3:2 ОТ). В полной боевой готовности подошёл к началу плей-офф.

А вот «Ак Барс» заключительную часть регулярки провалил, выиграл только 7 из 16 предыдущих матчей. Бо́льшую часть побед одержал на льду своего стадиона. В гостях показатели у подопечных Анвара Гатиятулина не выдающиеся. Проиграли 13 из 34 выездных встреч в основное время, и ещё одно поражение — в овертайме.

На таком фоне не видим смысла мудрить. Уральцы в отличном тонусе, играют дома, имеют положительный опыт прошлого плей-офф. Берём их победу с учётом ОТ.