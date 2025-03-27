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Букмекеры оценили шансы «Трактора» открыть счёт в серии с «Адмиралом»

Букмекеры оценили шансы «Трактора» открыть счёт в серии с «Адмиралом»
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В четверг, 27 марта, на льду стадиона «Арена-Трактор» в Челябинске состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Адмирал». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение челябинцам. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.57, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается в 5.30 — 18% вероятности. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.56.

Итоговая победа «Трактора» доступна за 1.28 (75%), успех «Адмирала» с учётом ОТ идёт за 3.90 (25%).

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