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«Трактор» — «Адмирал»: прогноз на матч в Челябинске

«Трактор» — «Адмирал»: прогноз на матч в Челябинске
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на первый матч серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Адмирал».

Ставка: «Трактор» победит с форой (-2) за 2.30.

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Разумеется, нынешний «Трактор» будет претендовать на относительно спокойный выход в следующую стадию Кубка Гагарина, а в итоге спорить за трофей.

В пользу уральского клуба говорит и тот факт, что он хорош на выезде. В то время как дальневосточники — строго домашний коллектив. До кучи и форма, с которой соперники подходят к предстоящей встрече, принципиально отличается. Хозяева выиграли семь из восьми последних матчей регулярки, в то время как гости на том же отрезке схлопотали шесть поражений.

Совершенно логично будет увидеть в первом матче серии победу «Трактора». Причём с разницей в несколько шайб. И не исключено, что всухую. На выезде «Адмирал» пропускает чаще, чем забивает. Да и на заключительном отрезке регулярного чемпионата создавал и реализовывал шансы редко. Победа принимающей стороны с форой (-2) выглядит заманчиво. Что-то вроде 4:1 или 3:0 здесь может быть.

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