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«Барселона» — «Осасуна»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Осасуна»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании
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27 марта в перенесённом матче 27-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Осасуну». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 75% вероятности.

Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 6.60.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Осасуна» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

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