«Барселона» — «Осасуна»: прогноз на матч 27 марта

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 мяча за 2.25.

«Осасуна» победила в первом круге со счётом 4:2. Поражение стало для «Барселоны» первым при Ханс-Дитере Флике в чемпионате Испании. Впрочем, в тот день у «Осасуны» залетело практически всё. Немаловажно, что у басков было преимущество в виде поддержки родных болельщиков. Теперь в более выгодных условиях «Барселона». Дома она выиграла 9 из 12 матчей Примеры.

Поражение от «Осасуны» произошло до победы в Суперкубке Испании. После того как получилось забрать трофей, игра и эмоциональная составляющая «Барселоны» изменились. Её беспроигрышная серия во всех турнирах насчитывает уже 18 матчей: 15 побед и три ничьих. Команда идёт чемпионской поступью.

Во встрече последнего тура первенства каталонцы на выезде уверенно обыграли мадридский «Атлетико» (4:2). Какие могут возникнуть проблемы с опустившейся на 14-ю строчку в турнирной таблице «Осасуной» у себя дома? Заключить пари на П1 + ТБ 3.5 мяча можно за 2.25.

«Осасуна» опасна тем, что у неё хорошо получается цепляться за ничейные результаты. Она проиграла только 4 из 14 предыдущих встреч Ла Лиги, однако и победа всего одна на этом отрезке. У басков получилось отнять очки у «Реала» (1:1), но, опять же, на своём поле. С выездными матчами всё плохо: одна победа, шесть ничьих и пять поражений.