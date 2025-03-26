Овечкин забил «Виннипегу». Зашёл коэффициент 8.00

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ).

Россиянин спас «Вашингтон» от поражения в основное время, отличившись на 57-й минуте. Форвард набирает очки на протяжении пяти матчей.

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до пяти шайб. В текущем сезоне на счету Александра 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 встречах.

Ставки на ничью по итогам основного времени принимались за 4.20: выигрыш с 1 тыс. рублей составил бы 4200 рублей. Итоговая победа «Виннипега» оценивалась в 1.70.

На тотал меньше 5.5 гола давали 2.15, на результативный бросок Овечкина — 1.80. Гол Александра в третьем периоде оценивался в 4.00.

Ставки на то, что Овечкин забьёт последний гол основного времени, принимались с коэффициентом 8.00.