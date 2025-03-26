«Металлург» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.06.

«Это противостояние действующего чемпиона с чемпионом 2021 года — настоящая золотая серия.

Посмотрите последние четыре игры — две из них завершились с низовым счётом. В воротах ожидается либо Набоков против Серебрякова, либо если Серебрякова заменит Бердин, то он, как правило, пропускает очень мало. Поэтому смело можно брать низовой матч. Коэффициенты позволяют рассмотреть вариант с ТМ 4.5. Можно даже рискнуть и взять меньше 3.5 шайбы, но это уже более смелый вариант.

В основное время ожидаю очень упорную игру и малое количество голов. Предсказать победителя первого матча сложно — у всех будет серьёзный настрой.

В серии вижу победу «Авангарда» со счётом 4-2. Думаю, что омичи всё же дожмут «Металлург», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».