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«Металлург» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

«Металлург» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ
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Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.06.

«Это противостояние действующего чемпиона с чемпионом 2021 года — настоящая золотая серия.

Посмотрите последние четыре игры — две из них завершились с низовым счётом. В воротах ожидается либо Набоков против Серебрякова, либо если Серебрякова заменит Бердин, то он, как правило, пропускает очень мало. Поэтому смело можно брать низовой матч. Коэффициенты позволяют рассмотреть вариант с ТМ 4.5. Можно даже рискнуть и взять меньше 3.5 шайбы, но это уже более смелый вариант.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В основное время ожидаю очень упорную игру и малое количество голов. Предсказать победителя первого матча сложно — у всех будет серьёзный настрой.

В серии вижу победу «Авангарда» со счётом 4-2. Думаю, что омичи всё же дожмут «Металлург», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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