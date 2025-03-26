«Металлург» — «Авангард»: прогноз Николая Балмашнова на игру КХЛ в Магнитогорске

Журналист Николай Балмашнов дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.37.

«Самый длинный и продолжительный в истории регулярный чемпионат КХЛ — позади! И теперь начинается долгожданная кубковая весна, где права на ошибку нет. Это плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

И начнётся он в чемпионской столице, где магнитогорский «Металлург» встретится с одним из самых принципиальных соперников — омским «Авангаром».

В регулярном чемпионате команды сыграли максимально-возможное количество матчей — шесть очных встреч, где каждая команда одержала по три победы. Но теперь эта статистика не имеет никакого значения — ведь впереди игры на вылет! Команды часто встречались в плей-офф на разных стадиях. Но впервые за долгое время сыграют в первом раунде (раньше это была 1/4 финала конференции).

«Металлурги» во главе с Андреем Разиным заняли третью строчку и начнут защиту чемпионского титула на родном льду. Лазарет пуст, все лидеры в строю, Данила Юров занимается в общей группе и должен набрать форму в ближайшее время.

Омичи взяли шестое место на востоке и, соответственно, преимущества своей площадки не имеют, но Ги Буше смог пересобрать команду, Владимир Ткачёв вернулся в строй аккурат перед плей-офф.

Чего ждать? Я бы сказал, что в первом матче не стоит ждать голов. Команды однозначно досконально разберут игру друг друга и будут присматриваться и пристреливаться.

Родные стены должны стать дополнительным фактором для «Металлурга», — приводит слова Балмашнова «Ставка ТВ».